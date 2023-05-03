'AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Başkan Vekili Subaşı'na tehdit' iddiası

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik programı öncesi AK Parti İl Başkanının kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, dün gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Subaşı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilimize geldiğinde Ekrem başkanla gelme zamanları çakışmıştı. Buradaki üst geçitler kamuya ait. O zaman AK Parti İl Başkanından şunu rica etmiştik ve özellikle kendisini aradım. 'Sayın başkanım o üstgeçitler bize ait, bize bir yazı yazın, çünkü biz de reklam duyurularımızı yapacağız, en azından bir yüzüne biz, diğer yüzüne siz asın' dedim. Sonuçta Cumhurbaşkanı geliyor. Orada AK Parti İl Başkanı beni yanlış anlamıştı. Dedi ki, 'Ters kelepçe ile gidersin. İndir de göreyim' dedi ve yanımda bulunan çalışma arkadaşlarım da buna şahit oldular. Ben bu durumda çok üzülüyorum. Bu bir tehdit unsuru olamaz. 'Ters kelepçe ile gidersin' ne demek. 'Cumhurbaşkanı korumaları yanımda, ters kelepçeyle gidersin' cümlesini unutmam. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz dedim. Hatta bizim birçok birim müdürlerimiz de tehdit aldı. Buraya kim gelirse başımın üstünde yeri var. Cumhurbaşkanı geldiğinde de en çok belediye personeli çalışmıştır. Bunu da şuradan biliyorum. Cumhurbaşkanı korumaları beni arayarak teşekkür ettiler. Fakat bu tarz tehditler artık bitmeli" dedi. - BİLECİK