Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'İkinci tur seçimlerini alarak Türkiye'de istikrarı sürdüreceğiz'

AK Parti İl Başkanı Ünsal: "İkinci tur seçimlerini alarak Türkiye'de istikrarı sürdüreceğiz"

Politika Haberleri

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında ana kademe toplantısı ile 28 Mayıs seçimleri için çalışma süreci başlatıldı.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığında ana kademe toplantısı ile 28 Mayıs seçimleri için çalışma süreci başlatıldı.

İl Başkanı Seher Ünsal, 14 Mayıs seçimleri sonrası 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Ünsal; "Gönlümüz şehrimize doğru hizmet için 2 milletvekilimizi de meclise göndermekten yanaydı. Bundan sonraki süreç için milletvekilimiz Necmettin Erkan 2 kişilik çalışma sergileyecek" dedi. AK Parti Kırşehir teşkilatı ana kademesini bilgilendiren Ünsal; 14 Mayıs seçimlerinde çalışarak dinlendiklerini ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktardığı açıklamasında; "Cumhurbaşkanımız için vefamızı ortaya koyma vaktidir. Bizler, durmadan AK Parti iktidarının yaptıklarını halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Amacımız, 'Gönül Kırmak değil Gönül almaktır' bu şiarla hareket ederek ikinci tur seçimlerini alarak Türkiye'de istikrarı sürdüreceğiz. Partimizin her kademesinde görev alan ve görevini layığıyla yerine getiren sizlere teşekkür ederim. Amacımız, insanımıza gerekli hizmeti en doğru şekilde sunmaktır. Türkiye Yüzyılına emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir Seçim Sonuçları
Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi AK Parti Kırşehir Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title