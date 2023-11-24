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AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilattan öğretmenlere çiçek hediye edildi

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Öğretmenler Günü sebebiyle Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti teşkilatı, okullarda öğretmenlere çiçek hediye etti. Serkan Yıldırım, öğretmenlerin gününü kutlayarak geleceğe ışık tutan öğretmenlere teşekkür etti.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti teşkilatından öğretmenlere çiçek hediye edildi.

Öğretmenler Günü sebebiyle İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindeki teşkilat ile okullarda öğretmenlere hediyeler verildi. Tek tek her öğretmenin günü kutlandı. Geleceğe ışık tutan öğretmenlerin bu anlamlı günlerinde çiçek hediye eden Serkan Yıldırım, "Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarımızda öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizi tek tek tebrik ettik, günlerini kutladık. Daha da aydınlık bir geleceğe hep birlikte adım atacağımıza söz verdik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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