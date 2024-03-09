Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla İzmir Mitingi Düzenlenecek

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir mitingi düzenleneceğini belirtti.

Saygılı, yaptığı açıklamada, mitingin saat 12.30'da Gündoğdu Meydanı'nda başlayacağını ifade etti.

İzmir'in "gerçek belediyecilikle" kavuşma zamanının geldiğini dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Ortak hedefimiz İzmir'in artık hak ettiği, özlediği hizmeti alması. Bu özlemi duyan herkesi o meydana bekliyoruz. Yolundan, kaldırımından dert yananı, yağmurdan çamurdan, baskınlardan usananı, yıllardır 'şu imar değişikliği olsa, dönüşüm olsa' diye bekleyeni, çöpten, kokudan bıkanı, 'yeşilimiz yeşil, mavimiz mavi olsun artık', 'gözle görünür hizmet, gerçek bir belediyecilik istiyoruz' diyen herkesi bekliyoruz."