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AK Parti İl Başkanı Sancar güven tazeledi

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AK Parti Kars 8. Olağan İl Kongresi'ne tek liste giren Başkan Muammer Sancar, güven tazeledi.

Ak Parti Kars 8. Olağan İl Kongresi'ne tek liste giren Başkan Muammer Sancar, güven tazeledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekili Adem Çalkın, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 27. dönem Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın da katıldığı kongre Kafkas ekibinin gösteriyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kongrede söz alan Başkan Muammer Sancar, " Ak Parti, millete efendilik değil, hizmetkarlık yapmak için yola çıkan bir harekettir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002'den bu yana hiçbir ayrım yapmadan, 81 ilimizin her bir köşesine hizmet götürdük. Kars'da bu hizmetlerden fazlasıyla nasibini almıştır. Çünkü biz Kars'ın tarihine, kültürüne, insanına olan sevgimizi her fırsatta dile getirdik. Bu kadim şehir, sadece Doğu Anadolu'nun değil, Türkiye'nin bir gurur kaynağıdır. Kars, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun parlayan yıldızlarından biri olacak" dedi.

Milletvekili Adem Çalkın, "8 yıl sizlerle, Kars'ımızda omuz omuza çalıştık. Şehrimizin dertleriyle dertlendik, sevinçlerini paylaştık. Beraber yürüdük. Kimseyi arkada bırakmadık. Hiçbir yanlış yapmadan, doğru ve dürüst bir siyaset yapmayı kendimize ilke edindik. Çalışmalarımızda her zaman dediğimiz gibi, insanlar geçicidir, asıl olan milletin kendisidir. Kim Kars'ımızın insanını muhatap alır, onlara değer verir, tepeden bakmadan, istişare ile yol alırsa o bundan sonra Kars'ımızda siyaseti omuzlar. Bir siyasi parti tabanını tutmak, onu korumak zorundadır. Eğer tabanında birlik, beraberlik, ilgisizlik ve danışma eksikliği varsa kendisine verilen güç yavaş yavaş kaybolur. Sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyorum. AK Parti Kars Teşkilatı bir Ailedir. Buradaki dengeleri korumak, buna sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu hususta hiçbirimizin keyfi hareket etmeye hakkı yoktur. Siyasetin nüvesi, nüktesi ve ikbali Teşkilattır. Bir partide adanmışlık, fedakarlık varsa o parti her zaman lider olur, önde ve öncü olur. 23 yıldır, AK Parti olarak, insanı yüceltmek, onu yaşatmak, hayatına dokunmak birinci önceliğimiz oldu. Bunun için çalıştık, çabaladık, geleceğin Türkiye'sini inşa etme gayretiyle yollara düştük. Birken milyon olduk. Şimdi dünyanın en büyük siyasi partilerinden biriyiz. Milyonlarca gönül birlikteliği etmiş dava arkadaşımız var" diye konuştu.

Kongrede 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'da birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra seçime geçildi Seçime tek liste giren mevcut Başkan Muaamer Sancar yeniden başkan seçildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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