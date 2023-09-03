AK Parti İl Başkanı'nın oğlu silahla yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahit Delioğlu'nun silahla yaralandığı olaya ilişkin 2 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa Valiliği, AK Parti İl Başkanı'nın oğlunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında "Şanlıurfa merkezde M.M.D. isimli vatandaşımızın silahla yaralanması olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi olayda kullanılan araç ve silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahit Delioğlu, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir tartışmada silahla ayağından vurulmuş ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. - ŞANLIURFA