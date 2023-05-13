AK Parti İl Başkanı'ndan, Başkan Yavaş'a ağır suçlama Açıklaması

14 Mayıs seçimleri öncesinde koltuk sevdası yüzünden Ankara'yı "Allah'a emanet" edip izine ayrılan ve bu süre zarfı içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tek bir kuruş almayacağını ve Belediyenin de hiçbir kaynağını kullanmayacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur...

14 Mayıs seçimleri öncesinde koltuk sevdası yüzünden Ankara'yı " Allah'a emanet" edip izine ayrılan ve bu süre zarfı içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tek bir kuruş almayacağını ve Belediyenin de hiçbir kaynağını kullanmayacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın Ankara'da düzenlediği miting için belediye araçlarını kullandığı ortaya çıktı.

"160 TL'ye miting alanına adam toplamaya çalışanlar vatandaşın parasını kim bilir daha nerelere harcıyor" diye konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Özcan, "Yavaş seçimden önce izine ayrılıp belediyeden tek bir kuruş maaş almayacağını, bu süre zarfı içerisinde belediyenin hiçbir imkanını kullanmayacağını beyan etti. Ama gazetelerden gördüğümüz kadarıyla Ankara'da düzenledikleri miting için parayla adam toplamaya çalıştılar. Yetmedi Meteoroloji'den yapılan yağış uyarılarına rağmen hiçbir tedbir almadılar. Üstüne üstlük bir de vatandaşa hizmet etmek için kullanılması gereken araçlar kendi şahsi işleri için kullanıldı. Ankara Ankara olalı böyle bir zulüm yaşamadı" diye konuştu. Özcan, "İnsanlar etkili olan yağışlardan dolayı yaşanan su baskınları ile mücadele ederken onlar bunu görmezden geldiler. Bu kadar liyakatsizlik, bu kadar iş bilmemezlik, bu kadar umursamazlık olmaz. 6 Milyonluk bir şehri yönetemeyenler ülke yönetmeye talip" şeklinde konuştu.

"Belediye araçlarını kendi şahsi işleri için kullandılar"

Mansur Yavaş'a tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "4 yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmadınız. Yetmedi koltuk sevdasına takılıp Ankara'yı Allah'a emanet bıraktınız. Mazgallar koktu temizlemediniz, metrolar bozuldu ilgilenmediniz, insanların hiçbir derdine çözüm üretmediniz. Utanmadılar bir de Ankaralı yağmura teslim olurken vatandaş için kullanılması gereken araçları düzenledikleri miting için kullandılar. Kul hakkından bahsettiler 6 milyon insanın hakkına girdiler. Şeffaflık dediler, belediyenin araçlarının üstünde yazan 'Ankara Büyükşehir Belediyesi' yazılarını söküp araçları kendi şahsi işleri için kullandılar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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