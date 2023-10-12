AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması Açıklaması

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi için uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya davet etti.

Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi için uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya davet etti.

Deresoy, AK Parti Konya İl Başkanlığında, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dünya'nın, İsrail tarafından Gazze şeridine yönelik ablukasının altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü aktaran Deresoy, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." dedi.

Deresoy, Gazze şeridinde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlarının sınırlandığını, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Gazze'deki ibadethaneler, hastaneler ve okulların acımasızca vurulduğunu anlatan Deresoy, şöyle devam etti:

"Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir."

Deresoy, sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını doğru bulmadıklarını, abluka uygulamasının savaş ahlakına uymadığını ve sivilleri cezalandırmanın kimseye bir şey kazandırmadığını kaydetti.