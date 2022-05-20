AK Parti İl Başkanı Mete, Marmarislilere sevindirici haberler verdi - Haberler

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete yaptığı basın toplantısında özellikle Marmarisli turizmcilere yönelik sevindirici haberler verdi.

Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında İl Başkanı Kadem Mete " Daha önce pandemi, yangın ve ardından zarar görmüş afet bölgesi ilan edilmiş Marmaris'teki turizmciler için 150 Milyon Liralık bir kredi desteği oluşturulmuş ancak bazı durumlardaki turizmciler yararlanamamıştı. KGF genel müdürü ile tekrar görüştük bu rakam 350 Milyon Liraya çıkarıldı ve öncekinde olan yangından etkilenme şartı ve 2021 yılının kazancı oranları vardı bunlara yeniden düzenleme getirildi. Şu anda herhangi bir limite, ciroya bakılmaksızın Kobiler ve KOBİ dışı olmak üzere KOBİ'ler dışı olan işletmeler bu krediden yararlanacak. Kobi olanlar 5 milyona kadar, KOBİ dışı olanlar da 15 milyona kadar kredi KGF kullanabilecekler. Marmaris'te esnaflık yapan herkesi kapsıyor tabi ki bunlar. Eğer devlete vergi borçları varsa, SGK vergi borçları varsa, öncelikle bu vergi borçlarını kapatmakla mükellefler" dedi.

Başkan Mete, ayrıca Rus tur operatörleri içinde ayrı bir kredi paketi açıldığının da müjdesini verdi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, yangın ve aşırı yağışlardan sonra dağlardan inen suların denizin kirletmesi ve özellikle İçmeler Plajının sular ile gelen kum ve çakılın temizlenmesi için çalışmaların devam ettiğini, İçmeler sahilindeki kum birikimleri ile çalışmaları Bakanların yakından takip ettiğini belirterek " Bakanımız Murat Kurum burayla ilgili normalde kendilerinin görevi olmamasına rağmen bize hizmet etme, turizme katkı sağlamak amacıyla ne yapılabilecek ise yapmaya hazır olduklarını söylediler. Bununla alakalı olarak denizdeki bu malzemenin alınarak başka bir yere transferi konusunda adımlar attık ve çeşitli görüşmeler yaptık. Bunun sonucunda yaklaşık olarak 16 bin ila 20 bin kamyon malzemenin oradan taşınması demek. Bu kamyonların taşınma süresinin çok uzun olabileceği. Geçecekleri güzergahta gelişmeler içerisinden geçmek zorundalar. Ayrı bir sorun oluşturabileceği sezona girilmiş olmanın verdiği bir gerçek de transferin o şekilde değil de oradan alınarak daha derin bir yerde ki sonuçta bunlar biliyorsunuz lağım artığı falan değil denizi kirletecek bir malzeme değil. Kum ve çakıl dan oluşan böyle bir malzeme daha uygun bir yere boşaltılarak sahilin kurtarılması söz konusu. Bununla ilgili de İstanbul'dan bu hafta içerisinde bir ekip gelecek " dedi.

Başkan Mete, yangınlardan sonra zarar gören arıcılara yapılan bin 350 ton şekeri indirimli olarak aldıklarını belirterek " Arıcılarımızın yararlandığı şeker indiriminden tatlı gıda işi ile uğraşan, pastaneler, restoranlar ve oteller de yararlanabilecek. Çuvalı 980 liradan özel sektörde satılan şekeri Türk Şeker A.Ş 'den indirimli bir şekilde alabilecek. İndirimli şeker alacak olanlar önce Marmaris Ticaret odasına giderek başvuru yapacak. Ticaret Odası'nda görevli ekip başvuruları değerlendirerek bir belge verecek ve bu belge ile yaklaşık yüzde 40 indirimli şekeri alabilecekler " diyerek "devlet kendi ürettiği şekeri icabında kar marjı gütmeden masraflarını çıkartarak satış yapabiliyor, şeker yok diye bazı kesimlerin çığırtkanlık yaptığı dönemlerde bile şekerimiz vardı, özel sektör kendi kar marjını düşünmek zorunda olduğu için fiyat farkları tabii ki olacaktır" şeklinde konuştu.

Müzik saatlerinde yeni bir güncelleme geliyor

Kendisin de turizmci olduğunu söyleyen Kadem Mete son dönemlerin en çok konuşulan konularından olan eğlence merkezlerindeki müzik saati kısıtlamalarına ilişkin zaten bir takım çalışmaların yapılmış olduğunu ve yeni düzenlemeler üzerine de devam eden görüşmelerin olduğu belirtti. Ak Parti İl Başkanı Mete " Kapalı mekanlarda ses izolasyonu yapılan mekanlarda müzik sınırlandırması ile alakalı yeni bir düzenleme yapmakta. Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanımıza bu arz edilecek" dedi.

Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında evleri zarar gören ve oturulmayacak durumda olan vatandaşlara ilk anda 35 Bin lira nakdi destek yapıldığını sonrasında bu yardımların devamının geldiğini, evlerindeki beyaz eşyalara kadar devlet tarafından desteklendiğini aktaran Kadem Mete " yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlarımıza TOKİ yeniden ev yapıyor. TOKİ'nin yaptığı evlerin maliyet fiyatının yüzde 50 si vatandaş tarafından ödenecek. Bu yüzde 50 için devletimiz 20 yıllık kredi verecek ve bu kredi evi teslim ettikten 2 yıl sonra ödenmeye başlayacak. Evleri tamamen yanmamış vatandaşların da tamir masrafları devlet tarafından ödeniyor zaten " diyerek evlerin 1 yıl içinde teslim edileceğini belirtti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Politika