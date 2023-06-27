AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bulucu, mesajında, zor günleri geride bırakılması temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirilmesini belirtti.

Bayramların, gelenek ve göreneklerin tazelenmesine, insanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışma duygularının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun güçlenmesine vesile olduğunu aktaran Bulucu, şöyle devam etti:

"Adıyaman'ımız genelinde enkazların büyük bölümünü kaldırdık. Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. Günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin vermedik. Bundan önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da gerek çadır ve konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayramlaşacağız. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına em kısa sürede kavuşturmakta kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm depremzedelerimiz olmak üzere hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, gönüllerin huzur bulduğu bayram vesilesiyle depremde vefat edenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."