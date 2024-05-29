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AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN ile ilgili görüşmelere destek verebileceğini açıkladı

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AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN ile ilgili görüşmelere destek verebileceğini belirtti. Saygılı, İZBAN'ın önemini vurgulayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taleplerini iletebileceğini söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın talepleri kendisine iletmesi halinde bakanlık ve genel müdürlüklerle görüşmelere destek verebileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saygılı, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin ortaklığıyla kurulan İZBAN A.Ş'nin 6 Mart 2011'den beri yolcu taşımacılığı yaptığını anımsattı.

İZBAN'ın kent genelinde lastikli taşımacılığı ciddi oranda rahatlattığını ve günde 300 bin yolcu kapasitesinin bulunduğunu belirten Saygılı, "İşletmesi, tarafların eşit temsiliyle oluşturulan İZBAN A.Ş, imzalanan protokollere bağlı olarak faaliyetine devam etmektedir. İZBAN'ın ortakları kendi aralarında görüşerek işletme ile ilgili her türlü kararı alma hakkına sahiptir. Haliyle herhangi bir çift başlılıktan söz etmek yersizdir. TCDD'nin İZBAN gibi diğer illerde bulunan Marmaray, Başkentray ve Gaziray'da başarılı uygulama modelleri olarak karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

İlgili kurum temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir görüşme talebinin iletilmediğini öğrendiklerini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Konu basında paylaşım yaparak, niyet beyanında bulunulacak bir konu olmaktan ziyade teknik, idari ve mali yönleri olan bir konudur. Haliyle partizanca yaklaşım sergilenecek bir tarafı da zaten bulunmamaktadır. Sayın Cemil Tugay, kapsamlı şekilde taleplerinin ne olduğunu belirten bir dosya hazırlatır ve tarafıma iletirse ben de kendisiyle birlikte AK Parti İl Başkanı olarak bakanlık ve genel müdürlükler nezdinde gereken görüşmeleri sağlayacağımı ve yanında olacağımı söylüyorum. Biz, İzmir için verdiğimiz sözün arkasındayız. Kendilerinden de aynı yaklaşımı bekliyorum. Tüm bunlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceki yıllardan farklı olarak sermaye artırımlarına katılması ve İZBAN trenlerinin borçlarının ödenmesi için ortaklığı oranında mali destek sunmasının İZBAN'ın sürdürülebilirliği için bir zorunluluk olduğunu da hatırlatmak isterim."

Kaynak: AA / Politika

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