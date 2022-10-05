Balıkesir haberi: AK Parti İl Başkanı Başaran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir mitingine katılım daveti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Ekim Cumartesi günü toplu açılış töreni gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başaran, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ile bir kafede düzenlediği basın toplantısında mitingle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kuva-yi Milliye Meydanı'nda ağırlayacaklarını belirten Başaran, şöyle konuştu:

"En son 2019 yerel seçimlerinden önce şehrimize gelmiş olan Cumhurbaşkanımız uzun bir aradan sonra inşallah hayırlısı ile şehrimize teşrif edecekler. Bu geçen sürede şehrimize yapılan çok ciddi yatırımları toplu olarak açmak için şehrimize gelecek olan Cumhurbaşkanımız sebebiyle biz parti ayrımı yapmaksızın, siyaset katmaksızın mitingimize tüm Balıkesirlileri davet ediyoruz.

Balıkesir'e son 3 yılda 7 milyar 500 milyon liralık bir yatırım ve ilave 5 bin 168 kişinin istihdam edileceği bir yatırım. Bu sadece son 3 yıldaki rakam. Önümüzdeki birkaç yıl içinde OSB'nin genişlemeye açılan bölümleriyle bu rakam katlanarak gidecek ve 40 bin civarında bir istihdama ulaşmış olacak. Bu arada Bandırma, Susurluk, Balya OSB'ler açılmaya başlayacak. Balıkesir, Güney Marmara'nın kalbi noktasında çok ciddi yatırım imkanı ve istihdam imkanı olan bir şehir olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde 16'sı merkezde toplam 42 yatırımın açılışını gerçekleştirecek. Kamuda ise 2019-2022 yıllarında sadece tamamlanan 2 milyar 603 milyon lira yatırım yapılmış durumda. Bunların içinde belediye yatırımları yok. Sadece genel bütçeden yapılan yatırımlar."???????