AK Parti İl Başkan Güngör, Ankara'da önemli temaslarda bulundu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bir dizi ziyaretler için gittiği Ankara'da 163. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına ve ardından Ege İl Başkanları istişare toplantısına katıldı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bir dizi ziyaretler için gittiği Ankara'da 163. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına ve ardından Ege İl Başkanları istişare toplantısına katıldı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ankara'da 163. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına ve ardından Ege İl Başkanları istişare toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 163. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Başkan Yücel Güngör, "AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 163. Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin geleceğine yönelik konuşmasını hep birlikte dinledik. Güçlü irade ve halkıyla iç içe olan bir anlayışla durmak yok, koşmaya devam" ifadelerine yer verdi.

"Yerel seçimlere yönelik istişare de bulunduk"

Cumhur ittifakı olarak Denizli'de 20'de 20 hedefine ulaşmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Başkan Güngör, "Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Başkanlığında Ege Bölgesi İl Başkanları istişare toplantısını gerçekleştirdik. Yerel seçimlere yönelik istişare de bulunduk. 2024 yerel seçimlerinde AK kadrolarımızla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Denizli'mizde Cumhur ittifakı olarak 20'de 20 hedefimize ulaşmanın gayreti ve çabası içinde olacağız. Ege'nin kalesi haline gelen Denizli'mizde yerel seçimlerde yeniden destan yazmak, milletin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasında olacağız. İl genelinde AK kadrolarla milletimize hizmet yarışı ve gayreti içerisinde olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlikle, durmak yok yola devam diyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Denizli'mize çok selam var" dedi. - DENİZLİ