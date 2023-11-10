AK Parti İktidarı Döneminde TOKİ'nin Konut Üretimi Arttı

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TOKİ'nin 39 yıllık tarihinde 1 milyon 270 bin konut ürettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde diğer milletvekilleri de çevre konularına dikkat çekti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, 39 yıllık geçmişe sahip TOKİ'nin, tarihinin 18 yılında 44 bin 500 konut ürettiğini, AK Parti iktidarları döneminde ise 1 milyon 270 bin konut inşa ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, iklim değişikliği konusuna önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğunu ifade eden Akay, fay hatlarının incelenmesini ve bu yönde ödenek aktarılmasını istedi.

AB ülkelerinden Türkiye'ye yılda 600 bin ton civarında plastik atık ithal edildiğini belirten Akay, "Etkili bir atık yönetim sistemimiz yok. Toplanamayan, gömülen, depolanan her çöpün en sonunda gideceği yer denizlerdir. Plastik bu hızla üretilmeye ve tüketilmeye devam edilirse ciddi bir plastik kirliliği ile baş etmek mecburiyetinde kalacağız." diye konuştu.

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, çevrenin korunmasının anayasal görevler arasında yer aldığını ifade etti.

Van Gölü'nün kirletildiğini savunan Sayyiğit, gölün korunmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

"Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devletin tüm imkanlarının bölgeye sevk edildiğini söyledi.

"Yerinde Dönüşüm Projesi"ni önemli bulduklarını dile getiren Ersoy, verilecek hibe ve kredilerin depremzedelere destek sağlayacağını vurguladı.

Ersoy, "Devletimizle ve milletimizle el ele vererek deprem bölgesini ayağa kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalara MHP olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Kimse bize yerel yönetim öğretmeye kalkmasın"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, şehirler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldıran bir anlayışı benimsediklerini kaydetti.

Türkiye genelinde hava kirliliğini ölçen sistemin kurulduğunu anlatan Yegin, 145 atık su tesisi sayısının 1209'a yükseldiğini belirtti.

TOKİ'nin 39 yıllık tarihi olduğuna işaret eden Yegin, şöyle konuştu:

"39 yıllık tarihin 18 yılı AK Parti döneminin öncesinde, 21 yılı AK Parti döneminde geçmiş. 39 yıllık tarihinin 18 yılında 44 bin 500 konut üretmiş, 21 yılda 1 milyon 270 bin konut üretmiş. Bugün toplamda 1 milyon 313 binin üzerinde konutu üretmiş TOKİ idaresiyle karşı karşıyayız. Otomatik Meteorolojik Gözlem Sistemi'nin 30'dan 2050'ye çıkarıldığı bir ülkede, hava tahminlerinin günler öncesinden sosyal medyada, haberlerde duyurulduğu Türkiye'de, 'kar yağacak, şehirlerin yolları karla kapanacak' diye uyarıların yapıldığı ülkede, yağan karı tuzlamak yerine, büyükelçilerle yediği balığı tuzlamayı tercih eden bir anlayışla yönetilen belediyelerin olduğu yerde kimse bize yerel yönetim öğretmeye kalkmasın."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, olası İstanbul depremi konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorarak, "Devletten beklediğimiz, İstanbul'la ilgili vaatleri, mevzuatları uygulaması, somut çözüm önerileriyle gerçek ve güçlü politikalar üretmesidir." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, hükümetin çevre konularına az yer verdiğini bu konudaki bakış açısının değişmesi gerektiğini savundu.