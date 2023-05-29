13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Recep Tayyip Erdoğan için Iğdır'da Ak Partililer kutlama yaptı.

AK Parti Iğdır'da Erdoğan'ın zaferini kutladı

IĞDIR - 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Recep Tayyip Erdoğan için Iğdır'da Ak Partililer kutlama yaptı.

Sabah 08: 00 saatlerinde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlayan ve 17.00 itibariyle oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan oy sayımında sandıkların çok büyük bir kısmı açıldı. Türkiye geneli açılan sandıkların resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Zübeyde Hanım bulvarında toplanan partililer davul zurna eşliğinde halay çekti. Bazı partililerde şehirde konvoy turu yaptı.