Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözeceklerini söyledi

İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla birlikte bu şehirde oluşan tüm karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. İstanbullulara seslenen Kurum, "Cumhurbaşkanım, AK Parti'nin hikayesi, sizin destansı belediye başkanlığınızla, 94 yılında, İstanbul'da başladı. Önce İstanbul'da ardından Türkiye'de tarih yazdınız. İşte böylesine büyük bir iddia taşıyan İstanbul'un adayı olmak bizim için eşsiz bir onur, eşsiz bir gurur vesilesidir. Siz bize güvendiniz, inandınız ve büyük sorumluluğa layık gördünüz. Zatıalinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesinde, gerçek belediyeciliğin temsilcileri olarak yarışacak, İstanbul'a hizmet edecek başkan adaylarımızı yürekten kutluyorum, her birine başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki; cumhur ittifakımızın adayları olarak, 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle bir ve beraber olacağız. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden aşkla, azimle, heyecanla, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş sergiliyor"

İstanbulluların tarihi bir duruş sergileyeceğini belirten Kurum, "İstanbul, tüm insanlığın kalbidir. Burada herkes kendi özünü bulmuştur. Kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş sergiliyor. İstanbul'un bu duruşu, 'Bu şehir ilelebet benim şehrimdir' diyen Sultan Fatih'in duruşudur. Bu duruş, 'Eserlerimin emanetçileri nerede?' diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur. Bu ses, 'Hayali, İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek' olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir. Bu dua, 'İstanbul'un kötü talihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan' liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır. ve şimdi biz tarihin ve milletin önünde İstanbul sevdalısı, Cumhurbaşkanımızın huzurunda bu Şehr-i İstanbul'a söz veriyoruz. İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla birlikte bu şehirde oluşan tüm karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Bu güzel şehri Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız"

Türkiye Yüzyılı'nın lider şehrini İstanbul yapana kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kurum, "İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey, bizim de gündemimiz de olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız. Bu güzel şehri, Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız. Biz 'Şimdi İstanbul', 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz. İstanbullu kardeşlerimizin her anında, hep yanlarında olacağız. Ben, İstanbul'un yolu açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL