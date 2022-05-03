Ak Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:

"Herkesin başına savaş gelebilir. Herkes bir gün çocuğuyla yanına hiçbir şey alamadan ortada kalabilir"

İhlas Haber Ajansı / Politika