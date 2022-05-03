AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı - Haberler

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AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Herkesin başına savaş gelebilir.

Ak Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:

"Herkesin başına savaş gelebilir. Herkes bir gün çocuğuyla yanına hiçbir şey alamadan ortada kalabilir"

İhlas Haber Ajansı / Politika

Özlem Zengin, AK Parti, Savaş, Politika, Haberler

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