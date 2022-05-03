AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Herkesin başına savaş gelebilir.
Ak Parti, HüdaPar ve Saadet Partisiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:
"Herkesin başına savaş gelebilir. Herkes bir gün çocuğuyla yanına hiçbir şey alamadan ortada kalabilir"
İhlas Haber Ajansı / Politika