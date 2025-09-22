Haberler

AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları'ndan Üye Kayıt ve Bayrak Dağıtımı

AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları, kapalı pazar yerinde üye kayıt çalışması yaptı ve esnafına Türk bayrağı dağıttı. İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Hisarcık Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından kapalı pazar yerinde üye kayıt çalışması yapıldı ve esnafa Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan öncülüğünde kapalı pazar yerinde, AK Parti üye kayıt çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, "Terörsüz bir Türkiye hedefiyle, esnafımıza birlik ve beraberliğimizi, vatan sevgimizi ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, şanlı bayrağımızı hediye ettik. Ayrıca ilçemizdeki gazileri evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularımızı ifade ettik" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
