Üye Girişi
Haberler

AK Parti Heyeti Erzincan'daki Huzurevini Ziyaret Etti

AK Parti Heyeti Erzincan'daki Huzurevini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti heyeti, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 100. Yıl Atatürk Huzurevini ziyaret ederek, huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi ve onların isteklerini dinledi.

Ak Parti heyeti Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 100. Yıl Atatürk Huzurevini ziyaret ettiler.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki heyet, 100. Yıl Atatürk Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevinde barınan vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti heyeti istek ve talepleri dinledi. Günün anısına pasta kesimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Etkinlikler Politika AK Parti erzincan Yaşam

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu

İntihar eden fenomen, ünlü avukatın sevgilisi çıktı! Engin ve Dilan Polat hastaneye koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak? Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şimal kanser mi, hastalığı nedir? Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne? Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut neden intihar etti? Antalya hava durumu 24 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? 24 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 24 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Trabzon hava durumu 24 Eylül | Bugün Trabzon'da hava nasıl olacak? MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });