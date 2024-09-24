AK Parti Heyeti Erzincan'daki Huzurevini Ziyaret Etti
AK Parti heyeti, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 100. Yıl Atatürk Huzurevini ziyaret ederek, huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi ve onların isteklerini dinledi.
Ak Parti heyeti Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 100. Yıl Atatürk Huzurevini ziyaret ettiler.
Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki heyet, 100. Yıl Atatürk Huzurevini ziyaret etti.
Huzurevinde barınan vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti heyeti istek ve talepleri dinledi. Günün anısına pasta kesimi yapıldı. - ERZİNCAN