AK Parti Heyeti Bayramlaşma Programıyla Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki parti teşkilatı, Söğüt ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldiler.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programın ardından heyet, sırasıyla İnhisar, Yenipazar, Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerini ziyaret ederek bayramın coşkusunu halkla paylaştı. Bayramlaşma ziyaretlerinde, Milletvekili Eldemir, vatandaşlarla birebir sohbet edip, bayramın manevi değerini vurguladı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçelerde gerçekleştirilen programların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İlçelerimizi ziyaret ederek büyüklerimizin ellerini öpüp hayır dualarını aldık, küçüklerimizin bayramını kutladık. Çay seslerinin muhabbete eşlik ettiği, bayram sevincinin yaşandığı gönül sıcaklığında bir ortamda hemşehrilerimizle bir araya geldik." - BİLECİK