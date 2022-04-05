AK Parti Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman: Barajlar umut dolu

HATAY (Haberler.com) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, düzenli olarak çiftçilerle bir araya geldiği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Çiftçilerle ilgili konuşan Yayman, AK Parti'nin, çiftçinin derdiyle dertlendiğini kaydetti. Suyun petrolden değerli olduğunu ve suyun kıymetini bilmemiz gerektiğini ifade eden Yayman, çiftçilerden suyu küresel ısınmaya karşın verimli kullanmalarını istedi.

"HATAY'DAKİ 3 BARAJ DA DOLU"

Küresel kuraklığa dikkat çeken Yayman, AK Parti'nin çiftçilerin yanında yer aldığını, Hatay'daki 3 barajın da dolu olduğunu ancak, yine de suları verimli ve dikkatli kullanmaları gerektiğini ifade etti.

"TAHTAKÖPRÜ'NÜN YÜKSELTİLMESİ STRATEJİK"

Tahtaköprü barajının yükseltilmesinin çok stratejik bir karar olduğunu ve ova çiftçisinin son 3 yıldır yüzünü güldürdüğünü belirten Yayman suyun gelmesiyle tarla fiyatlarının üç katına çıktığını söyledi.

"SUYUMUZU KORUMALIYIZ"

Yüz yılların hayalini Ak Parti'nin gerçekleştirerek Amik Ovasına suyu getirdiğini kaydeden Yayman yaptığı açıklamada; "Hatay'a can veren Barajlarımız hızla doluyor. Küresel Kuraklığa karşı suyumuzu korumalıyız. Tahtaköprü 175 Milyon m3 Büyük Karaçay 54 Milyon m3 Yarseli Barajı 41 Milyon m3 suyumuz var" dedi.

"ÇİFTÇİLİĞİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI"

Yayman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçmiş yıllara göre kıyaslarsak bu yıl daha iyi bir noktadayız. Çiftçilerimizi daha çok üretmeye ve ekmeye davet ediyoruz.. Onların talebi başımızın üstündedir. Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı çiftçiliğin önemini daha da artırdı."

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