AK Parti Hakkari İl Başkanlığının Yeni İl Yönetimi Belli Oldu

Ak Parti Hakkari İl Başkanlığının yeni il yönetimi belli oldu.

Başkanlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkan Zeydin Kaya, AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu söyledi.

Kentin büyümesi, güçlenmesi ve her alanda hedeflerine ilerlemesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kaya, "Milletimizden aldığımız güçle, teşkilatlarımızın desteği ve dostlarımızın duasıyla 'durmak yok yola devam diyerek' mücadeleyi sürdüreceğiz. Buradaki her arkadaşımın en büyük meselesi, sorumluluğunu üstlendiğimiz kutlu davaya hizmet etmek, milletimizin gönlünü kazanmaktır." dedi.

AK Parti ailesini daha büyüteceklerini ifade eden Kaya, kuruluşundan bugüne partiye hizmet eden hiç kimseyi saf dışında bırakmayacaklarını ve ahde vefayı ihmal etmeyeceklerini kaydetti.

Bu çalışmaların ahenk içinde yürütülmesinin sorumluluğunun teşkilatta olduğunu bildiren Kaya, "Yeni dönemle yol yürümeye, halkımıza hizmet için sözleştiğimiz dava arkadaşlarımızdan oluşan yönetim ve yürütme kurulumuzun hayırlı olmasını dilerim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm teşkilatlarımızı güçlendirmeye doğru yol yürüyoruz." diye konuştu.

Kaya, ardından listede yer alan yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek rozetlerini taktı.

Toplantıya, Merkezi İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.