AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya TOKİ Konutlarını İnceledi

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, yapımı tamamlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarında incelemelerde bulundu.

Kaya ve beraberindekiler, Karşıyaka Mahallesi Gupsi mevkisinde yapımı tamamlanan 297 konut ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, gazetecilere, konutların gelecek hafta hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Konutların TOKİ tarafından yapıldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Konutlardaki tüm çalışmalar tamamlandı. Teslimata hazır. Hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde köyden kente göçten dolayı çarpık bir kentleşme vardı. TOKİ aracılığıyla kentimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz, konut sorununu çözeceğiz. İl genelinde 804 yeni sosyal konutun yapılması için ilkbaharda arsa ve arazi teminine başlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaya'ya il teşkilat üyeleri de eşlik etti.