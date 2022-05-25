AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Haberler

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda bir dizi günden maddesi görüşüldü.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerine hitap eden Başkan Yıldırım, "Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan siz yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Hamdolsun AK Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Saha çalışmalarımızda bunları vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Toplantını ardından yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika