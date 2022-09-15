AK Parti haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşüldü.

Yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bu tarz istişare ve değerlendirme toplantılarında yakaladığımız uyum ve koordinasyon çalışmalarımıza ışık tutuyor. Tüm arkadaşlarımıza gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK