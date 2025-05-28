AK Parti Grup Yönetimi Değişmedi

Ak Parti Grup Toplantısı'nda Meclis Grup Yönetimi de belirlendi. Grup Yönetimi, aynı kadroyla devam edecek.

Ak Parti Grup Toplantısı bugün basına kapalı olarak gerçekleştirildi. AK Parti Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında yapılan toplantıda TBMM Grup Yönetimi de belirlendi. Yapılan oylama sonucunda yönetim değişmedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçilirken, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevlerine devam edecekler. - ANKARA