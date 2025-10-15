Haberler

AK Parti Grup Toplantısında Trafik Kanunu Değişikliği Görüşüldü

Güncelleme:
AK Parti, TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın karayollarında güvenliği artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifini milletvekillerine sunması bekleniyor.

Mecliste düzenlenen AK Parti Grup toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Kapalı grup toplantısında Bakan Yerlikaya'nın milletvekillerine karayollarında güvenliği artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi vermesi bekleniyor. - ANKARA

