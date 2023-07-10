AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Meclisi'nde serginin kaldırılmasını talep etti

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" adlı serginin bir an evvel kaldırılmasını talep ederek "Aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz." dedi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, "Ortadan Başlamak" adlı sergi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkyılmaz, insanların kendilerini estetik bir biçimde ifade etmelerinin doğal ve toplumsal bir ihtiyaç olduğuna inanan kültürel, sanatsal çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklenmesinin özellikle küresel bir kent olan İstanbul için bir vazife olduğunun idrakinde olan bir anlayışın mensupları olduklarını ifade etti.

Haddini aşan her teşebbüsün zıddına dönüşeceği ilkesini esas alarak, bir eserin salt kültür ve sanat adına yapıldığı iddiasının o eseri bir sanat eserine dönüştürmeye yetmeyeceğini ve meşruiyet kazandırmadığını kabul etmek gerektiğini dile getiren Türkyılmaz, bir eserin sanat olarak kabulünün estetik zevk içermesinin dışında sahnelendiği mekan, coğrafya, gelenek ve kültürel iklimle de mütenasip olması gerektiğini kaydetti.

Türkyılmaz, eserin, toplumsal dokuyu, aile ve değerler sistemini ifsat edici bir misyon üstlenmemesinin beklendiğine dikkati çekerek, kültür ve sanat etkinliklerinin ezber bozan, protest ve itiraz ifade eden yönünün inkar edilmediğini anlattı.

"Mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev göreceği beyan ve taahhüt edilmiştir"

Bu tarz ürünlere kamusal mekanlarda kamusal hassasiyetle sınır koyulması gerektiğini savunduklarını vurgulayan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"İBB'nin kültür sanat alanında kendi kamusal mekanlarını kullanarak ideolojik ve toplumsal değerleri göz ardı eden etkinliklerine son günlerde bir yenisi ve belki de en rahatsız edicisi Feshane'de eklenmiştir. Feshane, İstanbul'un kutsal kabul edilen bölgelerinden birinde, Eyüpsultan'da, Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi'nin çok yakınında bir etkinlik merkezi olarak uzun yıllar kullanılmış, İstanbulluların uğrak merkezi olma hüviyetinde bir mekandır. Bu mekanın restorasyonunun tamamlanması İstanbul adına sevindiricidir. Mekanın ve bulunduğu muhitin manevi iklimi 2019 yılında Sayın İBB Başkanı tarafından ikrar edilmiş, restorasyon sonrası bölgenin manevi kimliğine uygun etkinliklerin gerçekleştirileceği hatta bu mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev göreceği beyan ve taahhüt edilmiştir. Hal böyleyken, restorasyon sonrası mekanda gerçekleştirilen 'Ortadan başlamak' isimli sergi adı gibi toplumsal fay hatlarını ortadan ayırmaya namzet, siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır."

"İstanbul, maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür"

Kültür ve sanatın kişisel politik dünya görüşleri ufkunda bir istikamet belirleme vasıtası, toplumsal mühendisliğin bir aracı olarak kullanılması, bir grubun, bir zümrenin elitist sanat algısının kültürel bir hegemonya ve meydan okuma imkanı olarak kullanılmasını, daha doğrusu bunun istismar edilmesini reddettiklerini söyleyen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bizi siyaset sahnesinde korumakla mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak, sanat adı altında imal edilen aslında bir patolojiyi ifşa eden bu ve benzeri ürünlerin kamusal mekanlarda kamusal hassasiyet gereği sergilenmemesini, söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını, aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz. İstanbul, maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür ve bu bütünü millet namına korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."