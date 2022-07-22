AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç ve Mahir Ünal, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını değerlendirdi.

Turan, Tunç ve Ünal, sosyal medya hesaplarında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının, dünya tahıl krizinin çözülmesi ve gıda güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Turan, "İki savaşan ülke Rusya ve Ukrayna yine masada. Türkiye'nin diplomatik başarısı. Bu anlaşma Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunun da resmi." paylaşımını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Rusya-Ukrayna savaşının önemli sonuçlarından küresel gıda krizini çözerek insanlığı açlık tehlikesinden kurtaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürler." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ülke liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Tunç, "İşte dünya liderliği, işte güçlü Türkiye." mesajını paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ise küresel etkiye sahip birçok konuda olduğu gibi tahıl krizinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarafından çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Ünal, "Türkiye'nin, geride bıraktığımız 20 yılda attığı adımlarla küresel ve bölgesel sorunların çözümünde lider konumda olması hepimizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.