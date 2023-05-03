AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "İYİ Parti ve CHP'de neden grup başkanvekili kadın olamıyor?"

İSTANBUL - İstanbul'da AK Parti kadın milletvekili adayları, kadın gazetecilerle bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şu anda meclise baktığımız zaman 53 tane kadın milletvekilimiz var ve diğer grupların hepsinden daha fazla kadın milletvekiline sahibiz. İYİ Parti ve CHP'de neden grup başkanvekili kadın olamıyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul'da 3 bölgeden kadın milletvekili adayları, kadın gazetecilerle buluştu. Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İstanbul'daki tüm kadın milletvekili adayları katıldı. Herkesin kendini tanıtarak başladığı programda, toplantıyı organize eden AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Halime Kökçe de selamlama konuşması gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından kadın gazeteciler, milletvekili adaylarına sorularını yöneltti.

"AK Parti'yi kadınlar inşa etti"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu seçimle ilgili karar verici iki ana aktör var. Özellikle AK Parti için kadınlar çok önemli. Bizim seçmenimizin her zaman yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. AK Parti'yi kadınlar inşa etti derken bir hakikati söylüyoruz, bir hayalden bahsetmiyoruz. Hem sayısal olarak hem de AK Parti'yi inşa eden hareketin içinde kadınların kendi hayatının tezahürüdür. Kendi hayatlarından yansımalar var" dedi.

"Diğer grupların hepsinden daha fazla kadın milletvekiline sahibiz"

Zengin konuşmasının devamında "1934'te kadınlar ilk defa yerel seçimlerle seçiliyor. 1935'e geldiğimizde mecliste yüzde 4,1 kadınlar var. Bu çok düşük bir oran. Fakat AK Parti'yle birlikte ilk iktidar olunduğunda 2002'de yine bu oran yüzde 4,2 ile aynı. Geldiğimiz yeri görmemiz açısından ifade ediyorum. Bu zaman içinde sürekli yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Son seçimlerde bu oran AK Parti açısından yüzde 17,4'e geldi. Yani çok önemli bir noktaya geldik. Bu seçimlerde daha da fazla olacak. Şu anda meclise baktığımız zaman 53 tane kadın milletvekilimiz var ve diğer grupların hepsinden daha fazla kadın milletvekiline sahibiz. Bir parti dışında da en fazla kadın delegasyonuna sahip partiyiz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz"

Mecliste kadın milletvekili sayısını arttırmak için uğraştıklarını dile getiren Zengin, "Biz bu sayıyı daha da artırmak için uğraşıyoruz ama diğer partilere baktığımız zaman beni en çok şaşırtan partilerden birisi İYİ Parti. Diğer partilere baktığımızda bu oran çok düşük. Hem lideri kadın olan hem de sürekli kadın vurgusu yapılmasına rağmen söylenenlerle icraatın farklı olduğunu görüyoruz. Bizim partimizde, söylediğimizle yaptığımız örtüşüyor. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımızın en temel özelliği, söylediğimizle yaptığımızın birebir aynı olması, örtüşüyor olmasıdır. Yani hayallerimizle yapmaya çalıştığınız şeyler arasında büyük bir paralellik var." dedi

"İYİ Parti ve CHP'de neden grup Başkanvekili yok?"

İYİ Parti'de şu anda 2 tane kadın milletvekili olduğunu söyleyen Zengin, "Ben hep merak ederim. Neden gruplarının başkanı bir kadın değil? Başkanvekili bile demiyorum. Grup başkanı neden bir kadın olamıyor, neden CHP'nin kaç yıldır mecliste olmasına rağmen kadın grup başkanvekilleri yok? Hatırlarsanız Meral Hanım, MHP'den meclis Başkanvekiliydi. 8 yıl yaptığı bu görevi MHP adına yapıyordu. Geldiğiniz yeri unutmamak lazım. İmkanları kimin verdiğini unutmamak lazım" şeklinde konuştu.

"4 ilimizde de kadın arkadaşlarımız 1. sırada"

Kadın milletvekili adayları ile ilgili sayı veren Zengin, "Biz bugünde AK Parti olarak topluma baktığımızda 487 tane erkek arkadaşımız, 113 tane de kadın arkadaşımızla beraber seçmenimizin karşısındayız. 4 ilimizde de kadın arkadaşlarımız 1. sırada. Bu, bizim için önemli. Daha fazla arkadaşımızın da 1. sırada olması arzumuzdur. Ben tüm arkadaşlarımıza öncelikle hayırlı olmasını diliyorum" dedi.