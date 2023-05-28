AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da oyunu kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Bartın'da oy verdi.

Amasra Kaleşah Ortaokulu'na ailesiyle gelen Tunç, 1008 numaralı sandıkta oy kullandı.

Sandık görevlileri ve seçmenlerle selamlaşan Tunç, seçimin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Milletin her zaman demokrasiye sahip çıktığını gösterdiğini ve ülkedeki seçimlerin her zaman şeffaf şekilde gerçekleştiğini belirten Tunç, "Ülkemizdeki seçimler aynı zamanda dünyada katılımın en yoğun olduğu seçimlerdir. İnşallah millet iradesi sandıkta en güzel şekilde tecelli edecektir. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, demokrasi çıtasının daha da yükseklere taşınması için milletimiz oylarını kullanacaktır. Milletimiz, en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.