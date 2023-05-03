AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Düne kadar 'Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğim' diyen, her türlü ekonomik adımını eleştiren, onu aşağılayan, en ağır ifadeleri kullanan kişinin ekonomide kurtarıcı olarak Babacan'ı görmesi, düştüğü acziyeti gösteriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Düne kadar 'Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğim' diyen, her türlü ekonomik adımını eleştiren, onu aşağılayan, en ağır ifadeleri kullanan kişinin ekonomide kurtarıcı olarak Babacan'ı görmesi, düştüğü acziyeti gösteriyor." dedi.

Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu yaşamadığını belirten Turan, daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin Türkiye'ye büyük nefes aldırdığını söyledi. Turan, "Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır." diye konuştu.

-"Seçimde manipülasyon yapılma imkanı yok"

Turan, muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini vurguladı.

Sandık başında, il ve ilçe seçim kurullarında, Yüksek Seçim Kurulunda her partinin kendi temsilcisi olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:

"Türkiye'de bu manipülasyonun yapılma imkanı olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız."

HDP'nin CHP'ye yönelik destek açıklamasının sorulması üzerine Turan, "CHP ve HDP'nin flörtleşmesi yeni bir süreç değil. Aslında Meclis'te 5 yıldır gördüğümüz gerçek var ki bütün kanunlara muhalefette ya da destekte beraber adım attılar. CHP'nin sözcüsüne baktığımızda HDP'yi, HDP'ninkine baktığımızda CHP'yi gördük." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, yüzde 10 oy almış bir partinin aday çıkarmamasının izahının olmadığını dile getirerek, "Hem 'Masaya oturmayacağım.' diyeceksiniz hem de 'Desteğim Kemal Bey'e.' diyeceksiniz. Bu aslında net bir beraberliktir. Milletimiz altılı masa diye ifade edilen yapının HDP ilişkisini görüyor diye düşünüyorum. Van'da, Ağrı'da zafer işareti yapıp Yozgat'ta, Kayseri'de, Tokat'ta bozkurt işareti yapmanın bedelini bu millet ödetecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne özgürlüğü ne Apo'su diyememesi en büyük vehamet"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ve Ağrı'da düzenlediği mitinglerde, terör örgütü ele başı Öcalan'a yönelik sloganlar atıldığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bunlara ağzını açamayan bir Genel Başkan gördük. Onların bu sloganı atması bir vahim tablo, onlara 'Haddinizi bilin, ne özgürlüğü ne Apo'su.' diyememesi en büyük vehamet bence. İmamoğlu'nun konuşması daha fecaatti. Her ilde o ilin beklentisini ifade etmeye çalışan bir anlayışla, hiç zafer işareti yapmayan hanımefendiler, beyefendiler zafer işareti yaptılar. O sloganlara müdahale etmeyi bırakın, onları adeta destekleyen, meşrulaştıran sevgi pıtırcığı rolünde hakaretler yaptı."

İYİ Parti'nin bu konudaki sessizliğinin manidar olduğunu söyleyen Turan, "Böyle yapmaya devam etsinler. Onlar mutfakta, biz balkonda konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kılıçdaroğlu bu sistemi sevdi, parlamenter rejimin adını dahi anmıyor""

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile sosyal medyadan "Şampiyonlar Ligi hazır" paylaşımını da değerlendiren Turan, "Düne kadar 'Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğim.' diyen, her türlü ekonomik adımını eleştiren, onu aşağılayan, en ağır ifadeleri kullanan kişinin ekonomide kurtarıcı olarak Babacan'ı görmesi, aslında düştüğü acziyeti gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İzmir mitinginde CHP seçmeni her aileden bir oy kendine istediğini anlatan Turan, "Bir insan, kendi ortağına 'Bana oy verin.' demez. Ortağı da büyür, kendi de büyür, böyle yaklaşır meselelere." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aylardır "Parlamenter sisteme döneceğiz" demediğine dikkati çeken Turan, "Bizim iddia ettiğimiz 'Bunlar parlamenter sisteme dönmeyecekler' teorimizin gerçek olduğunu görmeye başladık. Neden meydanlarda 'Parlamenter sisteme döneceğiz.' demiyorlar? Hani en büyük anayasal değişiklikleri buna ilişkindi? Bence Kılıçdaroğlu bu sistemi sevdi, parlamenter rejimin adını dahi anmıyor." yorumunu yaptı.