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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'CHP, son seçimde yüzde 23'tü.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "CHP, son seçimde yüzde 23'tü.

Politika Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, son seçimde yüzde 23'tü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, son seçimde yüzde 23'tü. "Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP, son seçimde yüzde 23'tü. "Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bülent Turan AK Parti Politika Haberler

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