ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var." dedi.

Lapseki-Çardak kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, uluslararası konjonktüre rağmen Türkiye'nin her alanda iddiasını sürdürdüğünün altını çizdi.

Çanakkale'de istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sunan tüm işletmelerin yanında olmaya gayret ettiklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak birtakım sorunlar yaşıyoruz. En kısa zamanda çözülmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bizim dışımızda gelişen saikler var. Pandemi bilmezdik, 3 yıl uğraştık. Kuzeyimizde devam eden bir savaş var. Güneyimizdeki ülkelerdeki sıkıntılar malum. Ama bunu aşmak bizim görevimiz. Türkiye, güçlü bir ülke. Bu süreci beraber aşacağız. Türkiye, güçlü olmasaydı; Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da bu adımları atabilir miydik? Kapalı Maraş'ı 'açık' Maraş yapabilir miydik?"

"Türkiye büyümeye devam edecek"

Asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin de konuşan Turan, şunları kaydetti:

"Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi ocak ayında yapıldı. Asgari ücrete esas artış, o gün yüzde 50 ile yapılmadı mı? Bugünkü yüzde 30 zam, ilave artış demek. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Ayrıca ocak ayında işveren için damga ve gelir vergisi kaldırılarak 450 lira destek sağlanmıştı. Şimdiki 100 lira destek de işverenimiz için ilave destektir. Toplamda 550 lira bir destek söz konusu. Bu konuyu iyi değerlendirmek lazım. Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var. Türkiye her şeye rağmen büyümeye devam edecek. 2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye'de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan Kararları ile sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok."

Bülent Turan, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunun altını çizerek, bu rakamın, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olduğuna değinen Turan, şöyle devam etti:

"Bunlar kıymetli işler. Sorunlarımız var, ama çözüm için de güçlü bir irade var. NATO Zirvesi'nde önemli bir diplomatik başarı sağlandı. Üçlü bildiri, bazı çevrelerce sanki İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede adımlar atmadan NATO'ya girecekmiş gibi yorumlandı. Sadece sürece ilişkin başlangıca 'evet' denildi ve teröre karşı mücadelede önemli taahhütler verildi. Şu anda takip ediyoruz. Sürecin sonunda mutabakat Meclise gelecek, tüm partilerin desteğiyle veya 'hayır'ı ile şekil bulacak. Eğer taahhütler yerine gelirse, biz NATO'nun büyümesini isteriz. Yerine gelmezse, Türkiye olması gereken yerde durur."

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhat Sürücü, Truva Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, İl Genel Meclis Üyeleri, Truva Petrol yetkilileri ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.