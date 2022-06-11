AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: "Yunanistan'ı galeyana getirmek isteyen küresel güçler var" - Haberler

Türkiye'nin dış politikasının; insani, vicdani ve adaletli bir dış politika olduğunu kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Şimdi Yunanistan'ı böyle galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını hukukunu yedirmeyiz, bundan sonrada yedirmeyeceğiz İnşallah" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili seçilmesinin ardından memleketi Bartın'a ilk kez gelen Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin İl binası önünde coşku ile karşılandı. Partililer tarafından davullar ve zurnalar eşliğinde karşılanan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç İl binası toplantı salonunda yaptığı konuşmada; ülke gündemi, dış politika konularında açıklamalar yaparken muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulundu.

İlk olarak yeni göreviyle ilgili olarak konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, MYK üyelerimizin kararları ve aday göstermesiyle AK Parti Meclis Grubumuzun, milletvekillerimizin değerli oylarıyla AK Parti Grup Başkan Vekili olarak seçildim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize ve çok değerli oylarıyla bu önemli göreve bizleri layık gören çok değerli milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum." Dedi.

Göreve geldiklerine dünyada kriz olmamasına karşın batık bir ekonomi devraldıklarını ve Türkiye'yi ekonomik bunalımdan çıkararak dört kat büyüttüklerini belirten Grup Başkanvekili Tunç, "Eksi dokuz küçülen bir ülke devralmıştık. Batık bir ekonomi devralmıştık. Dünyada kriz yokken ülkemizin durumu buydu ve Türkiye'yi o ağır ekonomik bunalımdan çıkararak dört kat büyüten, Türkiye'nin fiziki kalkınmasını büyük ölçüde tamamlayan, alt yapılarını büyük ölçüde tamamlayan, dünyanın en büyük projelerine imza atan, 81 vilayetimizi en ücra noktalarına kadar şantiyeye, icraatlara boğan bir iktidarın mensuplarıyız ki dünyayı sarsan şu küresel ekonomik krizden de ülkemizi, milletimizi koruyacak olan AK kadrolardır. Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Ege Adaları ile ilgili Yunanistan'ın küresel güçlerin galeyanına geldiğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini de sözlerine ekleyen Grup Başkanvekili Tunç, " Türkiye'nin dış politikası tüm dünya ülkelerinin gıptayla baktığı bir dış politikadır. Uyguladığımız dış politika AK Parti'nin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın uyguladığı dış politika, insani, vicdani, hakkaniyetli, adaletli bir dış politikadır. Ülkesinin güvenliğini düşünen, işte güneyimizde küresel güçlerin bir araya gelip terör devleti kurmak istediğinde ona hayır diyen bir lidere sahibiz ve kurdurmadık. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı yemeye kalkıştılar. Hayır dedik. Libya ile mutabakatımızı yaptık. İşte Karadeniz'deki doğalgaz keşfi. Azerbaycan'da otuz yıllık süren işgalin kurtarılması. Bunlar dış politikadaki başarılarımız. Şimdi Ege Adaları'yla ilgili birtakım işte Yunanistan'ı böyle galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz. Bundan sonra da yedirmeyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Muhalefetin sürekli karamsarlık pompalamak istediğini, ancak milletin felaket tellallığı yapan siyaset anlayışına cevaz vermediğini söyleyerek konuşmasına devam eden Grup Başkanvekili Tunç, "Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunu beraber görüyoruz ve bütün dünyada bunun farkında. İşte Rusya'yla Ukrayna arasındaki çıkan anlaşmazlığı 'Ey Erdoğan siz gelin arabuluculuk yapın' diyen bir ortamdayız. İşte bu Türkiye için büyük bir kazanç. 2023'e giderken milletimiz bütün bunları görüyor ve takdir ediyor. Diğer taraftan da Türkiye'nin ilerlemesi karşısında taş koymak isteyen maalesef darbecileri, teröristleri cesaretlendiren bir siyaset anlayışıyla yoluna devam eden bir muhalefet anlayışı var. Sürekli karalama siyaseti yapan, sürekli karamsarlık pompalamak isteyen, ekonomide güvensizlik ortamı oluşturmak isteyen bir muhalefet anlayışı var. Ama milletimiz hiçbir zaman işte geçtiğimiz yirmi yıllık tecrübe on beş sandık kondu milletimizin önüne. Hiçbir zaman milletimiz o karamsarlık pompalayan, felaket tellallığı yapan, sürekli hakaret siyaseti yapan, karalama siyaseti yapan, siyaset anlayışına cevaz vermedi, izin vermedi ve bundan sonra da vermeyecektir. Türkiye 2023 ve sonrasında dünyanın süper güçleri arasında yer alacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerinde bulundu. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Politika