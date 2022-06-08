AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

AA - Aynur Ekiz - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosunun (AP) 2021 Türkiye Raporu'ndaki asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosunun (AP) 2021 Türkiye Raporu'ndaki asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tunç, AP'nin tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rapordaki asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu kaydeden Tunç, "Türkiye, demokrasi düşmanı darbecileri tasfiye eden, yaşam hakkını korumak için terörün her türü ile mücadelede başarılı olan, vesayetçileri tarihe gömerek hukukun üstünlüğünü tesis eden bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Tunç şunları da kaydetti:

"Aday ülke Türkiye'nin yanında olması gereken Avrupa'nın, Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması gerekirken terör örgütü destekçilerinin Türkiye gerçeklerini çarpıtan propagandasından etkilenmesi talihsizliktir. Raporda eleştiri konusu yapılan Türkiye'nin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularındaki tutumu, tamamen uluslararası hukukun kurallarına uygun bir tutumdur."

AA / Aynur Ekiz - Politika

Togo Cumhuriyeti Yılmaz Tunç AK Parti Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title