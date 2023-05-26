AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Sandıklar Türkiye'nin demokrasiye nasıl sahip çıktığını gösterecek

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin bütün dünyaya Türkiye'de milletin demokrasiye, milli iradeye nasıl sahip çıktığını göstereceğini söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "28 Mayıs'ta sandıklar bütün dünyaya Türkiye'de milletin demokrasiye, milli iradeye nasıl sahip çıktığını gösterecek." dedi.

Bartın'da Ak Parti'den milletvekili seçilen Yusuf Ziya Aldatmaz, mazbatasını almak üzere beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Tunç ve partililerle Bartın Adliyesi Salonu'na geldi.

Burada yetkililerden mazbatasını alan Aldatmaz, gazetecilere, 14 Mayıs seçim sonuçlarının ülkeye faydalı olmasını dileyerek, 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Yüzyılı'nın başlayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç da 21 yıldır AK Parti iktidarlarında Bartın'ın çok önemli kazanımları olduğunu ifade ederek, bunların üzerine yeni eserleri, projeleri ilave edeceklerini anlattı.

Tunç, 14 Mayıs seçimlerinde ülkenin tercihini yaptığını ve parlamentoda Cumhur İttifakı'nın 323 milletvekiliyle çoğunluğu sağladığını belirterek, "Karşı taraftaki ittifakın, özellikle parlamenter sistem vaadinin de artık tarihe karıştığını görüyoruz. 14 Mayıs'ta parlamentonun şekillenmesiyle milletimiz karşı ittifakın eski sisteme geri dönme vaadi için de artık geç olduğunu göstermiş oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını ve milletin yeniden büyük Türkiye zaferi için sandığa gideceğini dile getiren Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"28 Mayıs'ta sandıklar bütün dünyaya Türkiye'de milletin demokrasiye, milli iradeye nasıl sahip çıktığını gösterecek. Milletimiz, 21 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı'mızla beraber inşa edilen Türkiye demokrasisinin, vesayetçi ve darbeci anlayışlardan arınarak Türkiye'nin her bir köşesinde fiziki kalkınma hamleleriyle nasıl ileri gittiğini tekrar gösterecek ve 'Doğru adımlarla yola devam.' diyecek. Bartın'dan da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a çok yüksek bir oranda destek veriyoruz. İnşallah pazar akşamı hep beraber Cumhuriyet Meydanı'nda büyük Türkiye zaferini, Türkiye'nin ve milletimizin, Bartın'ımızın bayramını kutlayacağız."