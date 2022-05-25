Yılmaz Tunç, AK Parti grup başkan vekili oldu - Haberler

AK Parti'de Cahit Özkan'dan boşalan grup başkan vekilliğine, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.

TBMM AK Parti Grubu, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Kapalı gerçekleştirilen toplantıda, geçen hafta görevden affını isteyen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'dan boşalan grup başkan vekilliği için seçim yapıldı. Tek aday olarak gösterilen, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden istifa eden Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, grup başkan vekili seçildi.