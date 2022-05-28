AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Malatya'da teşkilat akademisi eğitimine katıldı Açıklaması - Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin bilgiye dayalı siyaset yapıp teşkilatını her konuda bilgilendirmesi olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, basına kapalı gerçekleşen program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce il ve ilçe teşkilatları için bu çalışmanın yapıldığını, eğitimin şimdi de mahalle temsilcilerine yönelik gerçekleştirileceğini belirtti. Tunç, "Türkiye'nin değişik yerlerinde aynı anda yapılan çalışmalar... AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgiye dayalı siyaset yapması, teşkilatını her konuda bilgilendirmesi. İki yıllık pandemi sürecinde teşkilatlarımızın 2023'e giden yolda bir araya gelerek eğitim çalışmalarıyla bilgilendirilmesi ve ardından da seçmene yönelik çalışmalara hızla devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın her zaman partilerine en güçlü desteği verdiğini dile getiren Tunç, kentin de hızlı şekilde kalkınmasının devam ettiğini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise AK Parti'nin büyük bir toplumsal ve siyasal hareket olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"11,5 milyon üyemiz var. Bu birçok partinin aldığı oydan daha büyük bir sayıdır. Aktif olarak çalışan 2 milyon teşkilat mensubumuz var. Büyük bir siyasi hareketiz ve 2023 seçimlerine hazırlık bağlamında mahalle temsilcilerimiz ve bütün kademelerle kadın ile gençlik kollarımızla eğitim çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde dinamik, dipdiri sağlam bir teşkilatla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise AK Parti'nin bir ekol ve okul olduğunu anlattı.