AK Parti Grup Başkanvekili Tunç AKPM heyetinin ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Seçim Gözlem Heyeti'ne, seçimlerle ilgili gerçek olmayan, dezenformasyona yönelik kara propagandalara itibar edilmemesi gerektiğini aktardıklarını belirtti.

Tunç, AKPM'nin Frank Schwabe başkanlığındaki Seçim Öncesi Gözlem Heyeti ile yaptıkları toplantıyı yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Türkiye'deki seçimlerin dünyanın en yüksek katılımlı seçimleri olduğunu ifade eden Tunç, tarafsız yargının gözetim ve denetiminde tüm süreçlerin siyasi partilerce takip edildiğini vurguladı. Tunç, seçmen listeleri ve sandık sonuçlarının şeffaflık gereği herkesin erişimine açık olduğunu kaydetti.

Propaganda serbestliğinin eksiksiz uygulandığını, tüm partiler ve adayların her türlü iletişim araçlarıyla seçmene ulaşabildiğini belirten Tunç, seçim güvenliği için de tüm tedbirlerin önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri için de alındığını anımsattı. Tunç görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin seçimleri ile ilgili olarak gerçek olmayan, dezenformasyona yönelik kara propagandalara itibar edilmemesi gerektiğini AKPM Seçim Gözlem Heyeti'ne aktardık. Heyetteki bazı üyelerin Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik eleştirileri üzerine düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin AK Parti döneminde kaldırıldığını, terör propagandasının dünyanın hiçbir hukuk devletinde düşünce özgürlüğü sayılamayacağını hatırlattık.

Türkiye'de seçim döneminde basının baskı altına alındığı yönündeki eleştirilerin tamamen gerçek dışı olduğunu, onlarca muhalif TV, gazete, radyo ve dijital mecraların yayın yaptığını, seçimi kaybedecek olan bazı siyasilerin kara propagandalarına aldanmamalarını söyledik. Türkiye demokrasisi ve seçimler için endişeleri olduğunu söyleyen bir heyet üyesine, önce kendilerine bakmalarını, Avrupa'daki terör uzantılarının kara propagandasını tekrar edenlerden objektif rapor beklenemeyeceğini belirttik."