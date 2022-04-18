AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, büyük bir organizasyonla sosyal medyayı kullanarak mülteci meselesini istismar etme gayretinde olduğunu söyledi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail devletinin yine ramazan ayında Kudüs'te insanlığa karşı suça teşebbüs ettiğini belirterek, "Bu soykırım, zalimane davranış ve insanlığa karşı suçu kınıyoruz." dedi.

İsrail'den bir adalet, merhamet beklentilerinin olmadığını dile getiren Özkan, "Buna mukabil uluslararası toplumun, uluslararası örgütlerin ve yapıların sessiz kalması insanlığın vicdanını derinden sızlatmış, derin yaralar açmıştır. Mesele Batı'nın menfaatleri olsaydı, bugün Orta Doğu'da, Filistin coğrafyasında savaş çanları çalıyor olurdu. Ama maalesef mazlum Filistin söz konusu olunca, mesele Müslüman kanı, Müslüman coğrafyası olunca Batı'nın üç maymunu oynadığına tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cahit Özkan, geçmişte Bosna'daki cinayetler, nasıl Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'nun inisiyatifiyle, rızasıyla gerçekleşmişse bugün İsrail'in zorba uygulamalarının da BM'nin, NATO'nun, Avrupa Birliğinin müsaadesi olmadan yapılamayacağını dile getirdi.

Batı'nın bu ikiyüzlülüğünün içlerini yaraladığını ifade eden Özkan, "İsrail'in bu savaş suçlarına ortak olan Birleşmiş Milletleri de NATO'yu da söz konusu petrol olunca koşarak gelen ABD'yi de beraberinde kınıyoruz." diye konuştu.

BM'nin işlevsiz hale geldiğinin bu vesileyle bir kez daha görüldüğünü ve dünyanın BM'den bir revizyon beklediğini belirten Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışının önemine işaret etti.

"BM'den artık bir beklentimiz söz konusu değil"

"BM'nin bizleri yalnız bıraktığı bir diğer konu da terörle mücadele konusudur" diyen Özkan, "ABD'nin tüm dünyanın gözü önünde PKK, PYD ve YPG'ye silah sevkiyatı yapmasına dahi ses çıkarmayan BM'den artık bir beklentimiz söz konusu değildir. Bu nasıl müttefiklik, nasıl bir stratejik güvenlik iş birliği anlaşmasıdır?" görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin, terörü ve uzantılarını topraklarından atmaya kararlı olduğunu vurgulayan Özkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği "Pençe Kilit Operasyonu"nun başladığını, terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini kaydetti.

"En geniş mutabakatla yasalaşmasını arzu ediyoruz"

TBMM Genel Kurulunda bu hafta yeni spor yasası teklifi ve ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağını açıklayan Özkan, TBMM'nin açılışının 102'nci yılını 23 Nisan Özel Oturumu ile kutlayacaklarını ifade etti.

Cahit Özkan, komisyon aşamasında diğer siyasi parti gruplarının muhalefet şerhlerini de dikkate alarak, uzlaşı sağlamak suretiyle en geniş mutabakatla Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Türkiye'deki sığınmacılar

Türkiye'deki sığınmacıların siyaset arenasında siyasi istismara konu olduğuna dikkati çeken Özkan, Batı medyasının Avrupalı mültecilerle Suriyeli mülteciler arasında ikircikli bir bakış açısı ortaya koymasının apaçık bir ırkçılık olduğunu belirtti.

CHP'nin, 2016'da Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan "Mülteci Raporu"nda, "göçmenlerin kalıcı olduğu kabul edilmeli", "Türkiye, Cenevre Sözleşmesi'nde koyulan coğrafi çekinceyi kaldırsın" ifadelerinin yer aldığını hatırlatan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP demek, istismar demektir. İşi gücü koltuk sevdasıyla 'Ne devşirebilirim' anlayışıdır. Demek ki dün istismarları, koltuk sevdaları onu gerektiriyordu, bugün de farklı şeyleri söylüyorlar. Hatta Özgür Özel, 2016'da 'Coğrafi çekincenin kaldırılması bir tercih değil, zorunluluktur' ifadelerini kullanmış. Tüm bunlara baktığımızda, maalesef uluslararası alanda ikiyüzlü ve ikircikli bakışıyla tanıdığımız uluslararası toplumun içimizdeki uzantılarının da yaklaşımının aynı olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşım Batı'dan geliyorsa, mavi gözlü ve sarı saçlıysa eyvallah, Doğu'dan geliyorsa onlara 'hayır' diyorlar. Bunun kabulü mümkün değil. Bizim AK Parti, Cumhur İttifakı olarak yaklaşımımız; insani duyarlılığa sahip bir yaklaşımdır."

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadelesinin doğrudan Türkiye'nin beka mücadelesi olduğunun altını çizerek, "Bu mücadelede bugüne kadar ortaya koyduğumuz askeri başarılar, terör örgütünü ve onların siyasi, uluslararası destekçilerinin de dikkati çekmiştir." sözlerini sarf etti.

Terörü kaynağında kurutma mücadelesini bu operasyonlarla da sürdüreceklerini vurgulayan Özkan, "Üye katılım sayısı sıfırlanan ve dağılma sürecine giren terör örgütünü, inşallah siyasi uzantılarıyla birlikte tarihimizin tozlu raflarına göndereceğiz." diye konuştu.

Özkan, milletin refahına hizmet eden icraatlarına karşı sürekli hükümeti itibarsızlaştırma gayreti güdüldüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yani FETÖ, PKK, Türkiye düşmanları, PKK'ya silah gönderenler, FETÖ'yü kucağında besleyenler büyük bir organizasyon şeması içerisinde, sosyal medya ve diğer algı operasyonlarını kullanmak suretiyle, mülteci, göçmen meselesini istismar etme gayreti içerisinde. Bugün PKK'nın, FETÖ'nün, Türkiye düşmanlarının derdi Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'nın bu kutlu yürüyüşünü durdurmaktır. Maalesef onların içimizdeki siyasi uzantıları da müstevlilerin siyasi emelleriyle aynı istikamette hareket ettiklerini göstermektedir. Meydanı onlara bırakmayacağız. Milletimizin vermiş olduğu yetkiyle, bu kutlu mücadeleyi, FETÖ'nün PKK'nın algı operasyonlarına rağmen hedefine ulaştırarak, inşallah 2023'ün kutlu zaferine milletimizle beraber ulaşacağız."