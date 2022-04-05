AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek "Bizler parlamento olarak, parlamento çalışmalarını takip etmeyen, parlamentoda milletimizin verdiği yetkinin gereğini yerine getirmeyen milletvekilleriyle ilgili, adı geçen milletvekiliyle ilgili gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız." dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Her daim vesayet kurumlarıyla mücadele ve demokratikleşmeyi artırıcı reformlarla milletin huzurunda olduklarını anlatan Özkan, süreç içerisinde vesayet odaklarının büyük saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Özkan, 2007'de parti kapatma davasıyla başlayıp, 27 Nisan e-Muhtıra'sı, 17-25 Aralık yargı darbesi ve Gezi kalkışmasıyla süren topyekun saldırıların muhatabı olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Milletimizden aldığımız güçle, milletimizin desteği ve teveccühü ile bugüne kadar bütün bu vesayet mücadelemizde başarılı sonuçlar elde ettik. Özellikle çukur terörü, ekonomik saldırılar ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi milletimize ağır bedeller ödetme ile milletimizi karşı karşıya bıraktı. Bu anlamda bugün birinci yılını yaşadığımız, 104 amiralin bildirisi de özellikle milli irade, milletimizin demokrasisi, anayasal güvencelerimiz noktasında maalesef yeni bir vesayetin girişimini karşımıza getirdi. Emekli de olsalar 104 amiralin yapmış olduğu eylem, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve milli iradeyle bağdaşmıyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bugüne kadar bütün vesayet girişimleri karşısında nasıl yekvücut durmuşsak, nasıl milletimizin iradesine, milli iradeye sahip çıkmışsak burada da olması gereken tavrı ortaya koyduk ve irademize sahip çıktık."

Özkan, vesayet odaklarına karşı sapasağlam durup gerekli cevabı verdiklerini ifade ederek 104 emekli amiral hakkındaki yargısal sürecin devam ettiğini ve bu sürecin takipçisi olduklarını dile getirdi.

-"Reformlarla milletimizin karşısındayız"

Kovid-19 salgınının, küresel ısınmanın, piyasaların kapatılmasının dünyaya ekonomik bedeller ödettiğini anlatan Özkan, "Biz de Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli iradenin emriyle, milletimizin daha müreffeh, daha kalkınmış bir istikamette ekonomik alanını genişletmek üzere reformlarla milletimizin karşısındayız." diye konuştu.

Parlamentoda bu hafta, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini bildiren Özkan, 2 bölüm 39 maddeden oluşan teklifle vatandaşlara ödeme kolaylığı getirileceğini, hak mağduriyetlerinin önüne geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kanun teklifi ile ilgili bilgi veren Özkan, "İnşallah teklifimizin, bütün siyasi partilerin uzlaşısı içerisinde, milletimizin menfaatine olan bu kanuna olumlu katkılarıyla yasalaşacağına inanıyor, hayırlı ve başarılı bir çalışma haftası diliyorum." diye konuştu.

-"Bu konuda bir çalışma yok"

Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili bir düzenleme yapılacaksa bunun görüşülecek teklife eklenip eklenmeyeceğine yönelik soruya Özkan, "Şu aşamada bu kanun çerçevesinde, malum bu konuda bir çalışma yok. Ancak ramazan ayı 3 hafta daha devam edecek, yasama çalışmalarımız devam ediyor. Bu kanun çerçevesinde böyle bir düzenleme yok." karşılığını verdi.

Bir çalışma olup olmayacağının sorulması üzerine ise Özkan, "Şu anda bununla ilgili net bir verilmiş karar ve atılmış adım söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Özkan, asgari ücretle ilgili bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız net açıklamayı gerçekleştirdi. Sayın Bakan'ımız da gerekli açıklamaları yaptı." dedi.

-"5 birleşime katılmadığı konusunun tespiti neticesinde..."

Özkan, hakkında yakalama kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçtığı iddialarının anımsatılarak Meclis'te milletvekilliğinin düşürülmesine dair bir işlem olup olmayacağına dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Yasalara, hukuk kurallarına sadece mahkemeler uymaz aynı zamanda devletin bütün kurum ve kuruluşları yasaların, Anayasa'nın emirlerini yerine getirmek zorundadır. Bu anlamda parlamento olarak, Meclis olarak biz de bu çerçevede bir milletvekilinin nasıl parlamento çalışmalarına katılması gerektiği ve bu çalışmaları nasıl takip etmesi gerektiği konusunda da yaklaşımımız nettir. Hukukun, Anayasa'nın, İçtüzük'ün emirleri neyi gerektiriyorsa tabii ki biz de parlamento çatısı altında takibini yapacağız.

Şu anda dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili sürecin akabinde ilgili milletvekili ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu yakalama kararı icra edilmek üzere ilgili makamlara ulaştırılmıştır. Bu çerçevede kolluk güçlerinin yapacağı çalışmaların neticesinde yargısal süreç aşamasında mahkemelerin kararları yerine getirilecektir. Ancak diğer taraftan bizler parlamento olarak, parlamento çalışmalarını takip etmeyen ve parlamentoda milletimizin vermiş olduğu yetkinin gereğini yerine getirmeyen milletvekilleri ile ilgili, adı geçen milletvekili ile ilgili gerekli adımları atmaktan da hiçbir zaman geri durmayacağımızı, milletimizden aldığımız yetkiyle bir kez daha ifade etmiş olalım."

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM İçtüzüğü'nün, 5 birleşime katılmayan milletvekilinin üyeliğinin düşmesiyle ilgili maddesinin işletilip işletilmeyeceğinin sorulması üzerine, yakalama kararı çerçevesinde Güzel'i arama çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Özkan, "İçtüzük çerçevesinde, 5 birleşime katılmadığı konusunun tespiti neticesinde İçtüzük'ün ve Anayasa'nın mazeretsiz olarak katılmama durumu tespit edildikten sonra biz de o aşamada gereğini yapacağımızı, bundan önce de benzer durumda olan milletvekilleriyle ilgili yaptığımızı hatırlatarak ifade etmek isterim." diye konuştu.