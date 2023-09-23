AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, serbest biniş hakkı bulunan bazı vatandaşları taşımama kararı alan özel halk otobüslerinin parka çekilmesine tepki göstererek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, serbest biniş hakkı bulunan bazı vatandaşları taşımama kararı alan özel halk otobüslerinin parka çekilmesine ilişkin, "Seçimlerde Ankaralı hemşehrilerimizin teveccühü ile inşallah yeniden Ankara Büyükşehir'i devraldığımızda, ilk işlerimizden biri 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını sağlamak olacak." ifadelerini kullandı.

Murat Köse yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın halk otobüsü esnafının mali hakkını vermeyerek bazı vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkını uygulanamaz hale getirdiğini belirtti.

Köse, "Hem saygıdeğer büyüklerimizi hem de halk otobüsü esnafımızı mağdur etmek ancak Mansur Yavaş'a ve CHP'ye yakışırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yanlış uygulamayı asla kabul etmiyoruz"

Murat Köse, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili olarak taahhüt ediyorum ki 7 ay sonra gerçekleşecek seçimlerde Ankaralı hemşehrilerimizin teveccühü ile inşallah yeniden Ankara Büyükşehir'i devraldığımızda, ilk işlerimizden biri 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını sağlamak olacaktır. Böylece 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, tüm otobüsleri yeniden ücretsiz olarak gönül rahatlığıyla kullanabileceklerdir."

Sorunun çözümü için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Köse, "Mansur Yavaş'ı derhal, halk otobüsü esnafı ile bu inatlaşmayı bırakmaya, konuyu siyasi mülahazadan çıkararak, esnaf oda başkanları ve kooperatif başkanlarını hemen davet ederek sorunu çözmeye, parka çekilen otobüsleri cezai işlem uygulamadan sahiplerine hiç vakit kaybetmeden iade etmeye davet ediyorum."açıklamasında bulundu.