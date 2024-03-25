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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özgür Özel'e yanıt verdi

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Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Özgür Özel, 'cumartesi müjde geliyor' dediğimi iddia etmiş. Böyle söylediğimi ispat etmezsen, müfterisin ve yalancısın Özgür Özel." açıklamasını yaptı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kilis mitinginde kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özgür Özel, 'cumartesi müjde geliyor' dediğimi iddia etmiş. Böyle söylediğimi ispat etmezsen, müfterisin ve yalancısın Özgür Özel." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin hafta sonu yapılan Büyük Ankara Mitingi dolayısıyla bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dedim ki '2024 yılı Emekliler Yılı ilan edildi', promosyonla ilgili örneği vermek suretiyle 'Gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı birçok noktada emeklilerimize destek olacağız.' 'İnşallah haziran sonu, temmuz başında da emeklilerimizle ilgili onların taleplerini de dikkate alarak bir değerlendirme, düzenleme yapacağız' dedim. Bu gerçeğe rağmen kendini Kandil sarmalına kaptırmış eş başkanının, gerçekten büyük bir panik ve acziyet içerisinde yalan ve iftiraya, tıpkı Grup Başkanvekilliğinde olduğu gibi Genel Başkanlığında da devam ettiğine şahit oluyoruz. Yazıklar olsun."

Kaynak: AA / Politika

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