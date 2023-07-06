AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'Erzurum Karayazı'daki sosyal yardımların kesilmesi seçimlerle ilgili değil'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Erzurum Karayazı'daki sosyal yardımların kesilmesinin seçimlerle ilgili olmadığını belirtti. Diğer grup başkanvekilleri ise hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi ve emeklilerin durumunu dile getirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Erzurum Karayazı'daki sosyal yardımların kesilmesine ilişkin sanki seçimlerdeki tutum ve davranışlara göre hareket edildiği bilgisi tamamen gerçek dışıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara değinen Usta, "Kabine kurulalı 33 gün oldu. Türkiye yangın yeri. Seçimden bu yana döviz kurlarındaki artış yüzde 35 olmuş. Hala ekonomik programla ilgili bir hazırlık yok." diye konuştu.

Türkiye'nin sorunlarının sadece faizin düşürülmesiyle çözülemeyeceğini savunan Usta, ekonomide gerçekleştirilecek yapısal reformların açıklanması gerektiğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ekonomideki sorunların nedenlerinin yanlış analiz edildiğini kaydederek, "Bu yaratılan devasa bütçe açığının, yüksek enflasyonun ve ekonomik yıkımın nedenini de çözümünü de yanlış yerlerde arıyorsunuz. Demokrasi yoksa ekonomi de düzlüğe çıkmaz, özgürlükler yoksa ekonomi de olmaz. Demokrasiyi, özgürlükleri ve en temel insan haklarını rafa kaldırarak mali disiplini sağlayamazsınız, enflasyonu tek haneye indiremezsiniz, finansal iktidarı sağlayamazsınız." sözlerini sarf etti.

Ak Parti'ye oy vermeyenlerin hükümet tarafından cezalandırıldığı iddiasında bulunan Beştaş, Erzurum'un Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Hınıs ilçelerindeki bazı vatandaşların sosyal yardımlarının kesildiğini ileri sürdü.

"Bu bir milli güvenlik sorunu"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de 15 milyonun üzerinde emeklinin hayat pahalılığı karşısında mücadele verdiğini, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Memur maaşlarında yapılacak artışlara değinen Başarır, "Emeklinin ne suçu var? Neden emekliye böyle bir fark verilmiyor? 15 milyon emekliye de bu refah payı verilmeli. Bu konudaki önergelerimizi vereceğiz. Genel Kurul ve komisyonlarda da emeklilerin durumunu dile getireceğiz. Emekli için bir şeyler yapmalıyız. En azından 8 bin liralık refah payını onlar için de verelim." dedi.

e-Devlet kullanıcılarının kişisel verilerinin sızdırıldığı ve bu verilere başka internet sitelerinden ulaşılabildiği iddialarını hatırlatan Başarır, bu durumun bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Başarır, "Bir komisyon kurulsun, biz bunu çözelim, ben çözülmesini istiyorum. Bu bir milli güvenlik sorunu, ülkemin sorunu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz ne gerekiyorsa da yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Aile Destek Programı'nı sürdüreceğiz"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde her zaman hizmet ve eser siyasetine önem verdiklerini belirterek, "2022 yılında başlattığımız ve 35 milyar lira destekte bulunduğumuz Türkiye Aile Destek Programı'mızı 2023 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Seçim dönemlerinde bazı vaatlerde bulunup onları unutanlardan veya seçimde birtakım insanlar arasında ayırım yapanlardan hiçbir zaman olmadıklarını ve olmayacaklarını ifade eden Akbaşoğlu, "Erzurum Karayazı'daki sosyal yardımların kesilmesine ilişkin sanki seçimlerdeki tutum ve davranışlara göre hareket edildiği bilgisi tamamen gerçek dışıdır. Daha önce yoksulluk nafakası alan kişilerin çocuklarının işe girmesi münasebetiyle o yoksulluk nafakası alma imkanı kalmadığı için mevzuat gereği işlem yapıldı. Her partiden olabilir. Partisine bakmadan, herhangi bir ayrım asla yapmadan gerçekleştirilmiştir." dedi.