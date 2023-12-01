AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeleri eleştirdi

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Dün tekrar 6'lı masayı canlandırma girişimlerine tanık olduk. Hakikaten oynanan maskeli tiyatro söz konusu" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacağını belirterek, "Birçok maddeyi ihtiva ediyor. Kamuoyunun birçok beklentisini de karşılayacak nitelikte. Hem fahiş fiyat mücadele konusunda hem de çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifi" dedi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Dün tekrar 6'lı masayı canlandırma girişimlerine tanık olduk. Hakikaten oynanan maskeli tiyatro söz konusu. Şimdi bunun yeni versiyonunu sahneye koymak için kollar sıvanmış durumda. CHP'de genel başkanlar değişse de zihniyetler değişmiyor. Milleti aldatmak ve kandırmak konusunda farklı yaklaşımlara farklı siyasi atraksiyonlara, özü hiçbir şekilde değişmeyen, farklı sözlerle illüzyon siyasetiyle milleti kandırmaya dönük yaklaşımlara hep birlikte tanık olduk ve oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk askerinin Libya'daki görev süresini 2 yıl daha uzatan tezkereye CHP ve HEDEP'in 'hayır' oyu kullanmasıyla ilgili de "Dünkü CHP ve HEDEP'in tavrı ortaya çıktı. Sadece Libya değil, Akdeniz ve bölgemizle ilgili çok önemli sonuçlar doğuracak bir tezkereyi görüştük. Milletimizin ve devletimizin hak, alaka ve menfaatlerini sonuna kadar takip ettiğimiz ve özellikle Türkiye'yi devre dışı bırakacak EASTSMED boru hattı projesinin rafa kaldırılmasına vesile olacak sonuçları beraberinde taşıyan bir süreci hep beraber yaşadık. Libya halkı ve milletimizin haklarına baki olacak bir sürece darbe vuracak, karşı gelecek yaklaşım Kandil'in veya emperyalistlerin isteyebileceği bir durumu yerine getirmektir" dedi.

Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ise "Bugüne kadar hiçbir zaman çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Aralık ayı içeresinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgili alım gücünün artırılacağı bir sorucu hep beraber göreceğiz. 2024 Ocak ayı başında ortaya konacak enflasyonun oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memur emeklilerimizin yaşam standartlarını artıracak bir zammı kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.