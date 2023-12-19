AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'Bölünmüş yollarımız 30 bin kilometreye ulaştı'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yılında 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını, AK Parti iktidarları döneminde ise bölünmüş yolların 30 bin kilometreye ulaştığını söyledi. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin dünyanın ve her denklemin merkezinde yer alması anlamına geldiğini belirtti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yılında 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bizim iktidarlarımız döneminde bölünmüş yollarımız 30 bin kilometreye ulaştı. 47 kilometrelik tünelleri 750 kilometreye çıkarttık." dedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçelerine ilişkin söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, devlet kaynaklarının sektörel ve il bazında dağıtılması gerektiğini söyledi.

Yatırımların daha çok İstanbul'da yoğunlaştığını dile getiren Usta, "İstanbul'da nüfusu artırıcı değil, nüfus akışını durdurucu projelerin yapılması gerekir. İstanbul'da nüfusu arttıran projelerden vazgeçilmesi gerekir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin ulaştırma politikalarının ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye'nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu altyapıyla rekabet üstünlüğüne ve bölgesel bir üs olma potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Akçay, "Doğu-batı ve kuzey-güney akslarında önemli ulaştırma, ticaret ve enerji koridorları üzerinde yer alan Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda, tarihi İpek Yolu projesine etkinlik kazandırılmalıdır. Uzak Asya'dan, Basra'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması öngörülen Kalkınma Yolu Projesi ülkemize önemli fırsatlar sunacaktır. Ayrıca, Zengezur Koridoru projesi Türkiye ve Türk dünyası için hayati öneme sahip olduğu gibi bölgemizin barışına da vesile olacaktır." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Özdağ, Batı ülkeleri ile Musevilerin liderlerinin bu süreçte sessiz kaldığını ancak halkların İsrail'e tepki gösterdiğini dile getirdi.

Özdağ, Gazze'deki soykırımın durdurulması için 40 ülkeden 115 kişinin katılımıyla "Küresel Aydınların Gazze Soykırımına İlişkin Vicdan Bildirgesi" hazırladıklarını, bildirgeyi tüm milletvekillerine de göndereceklerini ve herkesten imza atmasını beklediklerini kaydetti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, devlet kurumlarında güvencesiz çalışan emekçilerin kadro beklediğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yatırıma karşı bir parti olmadıklarını, yap-işlet-devret projelerinin yapılış şekline karşı olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Osmangazi Köprüsü'nün işletme süresi 22 yıl 4 ay, günlük araç geçiş garantisi 40 bin araç. 22 yıl 4 ay boyunca verdiğimiz araç geçiş garantisi 326 milyon. Her araç için 37,8 dolar vereceğiz. Bunları topladığımız zaman 12 milyar 322 milyon 800 bin dolar yapıyor. Peki, buranın maliyeti ne kadar? 1 milyar 700 milyon dolar. Yani biz maliyetinin yaklaşık 7 katı kadar para vereceğiz. Biz defalarca sözleşmeyi, bu maliyeti sorduk ama cevap alamadık. Biz Osmangazi Köprüsü'ne karşı değiliz. Çanakkale Köprüsü'nün işletme süresi 11 yıl, günlük araç geçiş garantisi 45 bin ve 17,7 avro garanti vermişiz. Peki, ne kadar ödeyeceğiz? 3 milyar 200 milyon avro. Köprünün maliyeti ise 1 milyar 750 milyon avro. Biz yatırımlara karşı değiliz. Doğru yapılan, hesabı iyi yapılmış, halkın cebine zarar olarak yansımayan her yatırımı destekleriz."

Başarır, 2002'de 1,10 kuruş olan mazotun şimdi 38 liraya yükseldiğini, insanların çiftçilik yapamaz hale geldiğini ve tarlasını satmak zorunda kaldığını söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 80 yılda 276 baraj yapıldığını, AK Parti hükümetleri döneminde ise bu sayının 1018'e çıkartıldığını vurguladı.

Hükümetin hizmetlerini anlatan Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yılında 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bizim iktidarlarımız döneminde bölünmüş yollarımız 30 bin kilometreye ulaştı. 47 kilometrelik tünelleri 750 kilometreye çıkarttık. Bizden önce asgari ücret 116 dolar alıyordu. Şu an asgari ücret 400 dolar. 1 trilyon doları geçmiş bir gayrisafi milli hasılamız var. Bütün bunlar Türkiye'nin nasıl bir mesafe aldığının göstergesi." ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru'nun önemine işaret eden Akbaşoğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin dünyanın ve her denklemin merkezinde yer alması anlamına geldiğini belirtti.