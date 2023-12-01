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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokole değindi

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokole değinerek, 'Sayın Özgür Özel, bunlardan sizin haberiniz yok muydu? Şimdi kimi hançerlemenin, kimleri aldatmanın iş birliği içerisindesiniz? Bunu kamuoyuyla paylaşmak durumundasınız. Aynı maskeli tiyatroya devam ediyorsunuz. 14 ve 28 Mayıs'ta size cevabı veren milletimiz 31 Mart yerel seçimlerinde çok daha büyük bir cevap verecek. Bundan kuşkunuz olmasın' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokole değinerek, "Sayın Özgür Özel, bunlardan sizin haberiniz yok muydu? Şimdi kimi hançerlemenin, kimleri aldatmanın iş birliği içerisindesiniz? Bunu kamuoyuyla paylaşmak durumundasınız. Aynı maskeli tiyatroya devam ediyorsunuz. 14 ve 28 Mayıs'ta size cevabı veren milletimiz 31 Mart yerel seçimlerinde çok daha büyük bir cevap verecek. Bundan kuşkunuz olmasın" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokole değinerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'bu protokolden sadece benim haberim vardı. Ne parti sözcümüzün ne danışmanımızın haberi yoktu' demişti. Bir gizli protokolde olmadığını söylemişti ancak Sayın Ümit Özdağ açıklamaları neticesinde böyle bir protokolün varlığı ortaya konmuştu ama gelişmeler ortaya koydu ki tamamen milleti kandırmaya ve aldatmaya dönük bir süreç yaşanmış. 'Protokol imzalanırken orada yoktuk, bilmiyoruz' diyenlerin orada olduğu ortaya çıktı. Aldatan, kandıran bir daha aldatmaz mı, kandırmaz mı? Sayın Özgür Özel, bunlardan sizin haberiniz yok muydu? Şimdi kimi hançerlemenin, kimleri aldatmanın iş birliği içerisindesiniz? Bunu kamuoyuyla paylaşmak durumundasınız. Aynı maskeli tiyatroya devam ediyorsunuz. 14 ve 28 Mayıs'ta size cevabı veren milletimiz 31 Mart yerel seçimlerinde çok daha büyük bir cevap verecek. Bundan kuşkunuz olmasın" diye konuştu.

Akbaşoğlu, Kızlaryolu Barajı'nın son harcının atıldığını belirterek, barajın yerden yüksekliğinin 92 metre olduğunu kaydetti. Akbaşoğlu, "Yaklaşık 130 milyon metreküp su tutacak, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak. Hidroelektrik santral fonksiyonu da olan ve içme suyu olarak da bütün halkımızın ihtiyacını giderebilecek hem Çankırı'nın hem de bölgenin en büyük kamu yatırımlarından birisi olan Kızlaryolu Barajı her yıl on binlerce çiftçimize inşallah katkı sağlayacak büyük bir eser. Pazartesi günü son harcını koyduk ve bitirdik" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Libya tezkeresindeki tavrına ilişkin soru üzerine ise Akbaşoğlu, "Dünkü CHP'nin ve HEDEP'in tavrı Libya tezkeresinde ortaya çıktı. Sadece Libya ile ilgili değil Akdeniz'de ve bölgemizle ilgili çok önemli sonuçlar doğuracak tezkereyi görüştük. Milletimizin ve devletimizin de menfaatlerini sonuna kadar takip ettiğimiz ve özellikle Türkiye'yi devre dışı bırakacak EastMed projesinin rafa kaldırılmasına vesile olacak sonuçları beraberinde taşıyan bir sürece hep beraber yaşadık. Bu konuda Libya'da ve Libya'yı temsil eden hükümetle beraber münhasır ekonomik anlaşmayı imzalaması ve bunun Birleşmiş Milletler'de tesciliyle bir Mavi Vatan vurgusu ve buradaki hak alaka ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkmak imkanının hukuki zeminini oluşturduk ve uluslararası topluma da bunu Birleşmiş Milletler kararıyla tescil ettirdik. Bütün bu süreçlere ilişkin hem Libya halkının hem milletimizin haklarının baki olacağı bir sürece darbe vuracak yaklaşım Kandil'in, emperyalistlerin isteyebileceği bir durumu maalesef yerine getirmektir" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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