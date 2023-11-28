AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Büyük İsrail Projesini Eleştirdi

Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve Siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız" dedi.

TBMM Genel Kurul çalışmalarında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, büyük İsrail projesine dikkat çekti. Akbaşoğlu, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve Siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız. Bu konuda hiçbir emperyalist, Siyonist ve onların maşalığına soyunan hiçbir terör örgütü hedeflerine ulaşamayacak. Bu konuda da gereken mücadeleyi bugüne kadar sürdürdüğümüz gibi aynı kararlılığımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Jeopolitik çıkarlarımıza; hak, alaka ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkarak insanlığın vicdanının temsilcisi olan ve tarihte Pax Ottomana, Osmanlı barışını bütün insanlığa hediye etmiş olan bir ecdadın torunları olarak da hem bölgesel hem de küresel anlamda barışın, huzurun, güvenliğin adresi, adası, sağlayıcısı ve temsilcisi olacak şekilde, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla ortaya koyduğumuz perspektifle Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu manada bütün insanlığın huzur ve selameti adına da gerekli nizamı alemi, küresel düzeni inşallah insanlığa hediye edeceğiz. Bu manada ortaya koyduğumuz yürüyüşümüze ne emperyalistler ne de onların iş birlikçileri, terör örgütleri, maşaları, onlara yardım ve yataklık yapanlar kesinlikle mani olamayacaklar" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirten Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"Her noktada anayasa ve ilgili mevzuat, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından göz önünde bulundurulmak suretiyle vicdani kanaatleriyle beraber bunu yorumlayarak bunu ortaya koyan mahkemeler, üst mahkemeler sonuç itibarıyla bütün süreçleri kendileri yönetmektedirler. Bu manada Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Bu, bir hakikattir."