Üye Girişi
Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye, İslam aleminin ve insanlığın meselelerini çözecek bir iradeye sahip

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İslam aleminin ve insanlığın meselelerini çözecek bir iradeye, inanca sahip olduğunu belirtti. Gül, yeni yönetim listesinde tecrübe ve dinamizmin bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin güçlü olmasıyla İslam alemi ve dünya adil olabileceğini ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmet edeceklerini söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hem İslam aleminin hem de insanlığın ve dünyanın meselelerini çözecek bir iradeye, inanca sahip olduğunu söyledi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun il yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştireceği ilk toplantıya katıldı.

Gül, burada yeni yönetim listesinde hem tecrübe hem de dinamizm olduğunu kaydederek, parti içerisinde çeşitli kademelerde emek veren isimleri bu listede görmenin, güzel bir çalışmanın ortaya koyulduğunun göstergesi olduğunu bildirdi.

Millet adına Recep Tayyip Erdoğan ile beraber siyaset yapma kararlarının çok kıymetli olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

" Türkiye, İslam aleminin de insanlığın da adaletsiz dünyanın da meselelerini çözecek bir iradeye, bir inanca sahip. Bunu yapan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya, siyasete, particiliğe vermiş olduğu anlamdır. Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa, İslam alemi o kadar güçlü olur. İslam alemi adaletle, doğrulukla, iyilikle ayakta durursa bütün insanlık, bütün dünya adil olur. Bu adaletsizliğe bir son vermek için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Daha yapılacak çok işimiz var, daha gidilecek çok yolumuz var. Bizler, teşkilatı merkeze alan bir siyasi hareketiz. Teşkilatımız her şeyin başı, bizde sizlerin emrindeyiz."

Toplantıya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yönetim kurulu üyelerinin, vatandaşların bir sesi ve nefesi olduğunu, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Gaziantep'e hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise göreve başlamış olmanın heyecanı ve sorumluluğu ile Gaziantep için büyük hedefler belirlediklerini anlatarak, "Kararlılık ve azimle çalışarak, Gaziantep'imize ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Gaziantep'in mevcut durumunu, halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak stratejik bir yol haritası hazırlamalıyız. Bu yol haritasında, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda güçlü adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

gaziantep AK Parti Türkiye Dünya Yerel Haberler Politika Haberler

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

 Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

 Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title